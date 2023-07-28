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Бизнес

Как сэкономить на QR-платежах в Кыргызстане

С кошельком «О!Деньги» QR-платежи в Кыргызстане становятся не только удобными, но и выгодными! Пользователи сервиса продолжают получать гарантированный кешбэк от 1 до 11% с каждой оплаты по QR-коду.

QR-платежи — это быстро и удобно. Вам не нужно носить с собой карту или наличные. Оплатить покупки можно всего в несколько кликов прямо со смартфона. Кроме того, это позволяет сэкономить на покупках и получить приятный кешбэк.

Как получить кешбэк?

Сэкономить на покупках можно у любого партнера сервиса «О!Деньги». Это магазины, кафе, аптеки, АЗС, салоны красоты и более 3500 различных мест.

Для оплаты достаточно отсканировать QR-код, указать сумму и оплатить с баланса телефона, кошелька или привязанной карты.

Кешбэк в виде бонусов будет зачислен моментально!

Как потратить кешбэк?

Накопленные бонусы можно потратить на оплату любой покупки у партнеров бонусной программы «О!Деньги». При этом оплатить бонусами можно как всю сумму полностью, так и частично.

Установите приложение «Мой О!» по ссылке и совершайте выгодные платежи с кошельком «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271311/
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