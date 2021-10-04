Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании

Somo.kg распространила заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг компании.

Приводим текст заявления полностью:

«Мы всегда ведем бизнес в соответствии с локальным законодательством каждой страны, в которой мы работаем. Поскольку мы европейская компания, мы следуем всем бизнес-принципам и этике честного и открытого управления, распространяя эти принципы и на наш текущий бизнес в Кыргызстане. Это означает, что мы ориентированы на клиента и намерены строить долгосрочные отношения с каждым. Для нас очень важно, чтобы все наши услуги всегда были безопасными, прозрачными и понятными для наших клиентов.

Мы готовы сотрудничать с регулирующим органом по любым вопросам, чтобы как можно скорее положить конец этому недоразумению.

С прошлой пятницы мы прекратили выдачу новых кредитов и не будем выдавать их до тех пор, пока вся эта путаница не будет устранена и дальнейшие условия работы нашей компании не будут согласованы с Госфиннадзором.

Мы призываем каждого клиента, у которого есть сложности, вопросы или комментарии, обратиться к нашим специалистам по обслуживанию клиентов и обсудить все, что их интересует.

На данный момент мы запустили для этого специальные номера: +996 777 673734 и +996 552 520086.

Мы всегда заинтересованы и готовы находить решения любых вопросов вместе с нашими клиентами. И мы всегда находим такие решения! Мы не можем разрешить ситуацию, только когда люди предпочитают не общаться с нами.

В то же время следует понимать, что в нормальном обществе необходимо соблюдать все договорные соглашения и возвращать долги. Мы видим, что существует острая необходимость в повышении финансовой грамотности нашего общества.

В течение следующего полугодия мы планируем инвестировать до 5 миллионов сомов в проекты по повышению финансовой грамотности для обучения наших клиентов.

Мы также будем поощрять участие в подобных проектах других игроков финансового сектора и политиков.

У нас есть долгосрочные планы в Кыргызстане, поэтому обучение клиентов и ответственное использование наших услуг очень важны для нас. Параллельно мы готовы начать диалог с политиками и Госфиннадзором для дальнейшего усиления законодательства и создания стандарта передовой рыночной практики, которого в настоящее время, к сожалению, в республике нет».