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Бизнес

Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей

В одном из самых оживленных районов Бишкека 24 сентября открывается новый магазин Globus, который располагается по адресу улица Московская, 100, на месте известного бишкекчанам торгового дома «Береке».

В прежние времена в «Береке» на Моссовете можно было купить все — от игрушки до подушки. Новый магазин с торговой площадью 664 квадратных метра не разочарует ценителей добрых традиций. Как и во всей сети Globus, здесь будет представлен широкий ассортимент товаров, бытовой химии, мясо-молочной продукции, бакалеи, свежих фруктов и овощей. Покупатели смогут приобрести и полюбившиеся готовые блюда, салаты, выпечку и кондитерские изделия собственного производства Globus.

В день открытия магазина на информационной стойке можно заполнить анкету для бесплатной регистрации в программе лояльности. Клиенту с накопительной картой предоставляются самые выгодные предложения торговой сети: возможность участвовать в конкурсах и розыгрышах, получать скидки на товары в обычные и праздничные дни, а при больших покупках — различные купоны и скидки в брендовых магазинах. Программа лояльности также позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими на кассе.

Постоянные покупатели знают, что Globus радует не только ежедневными акциями и специальными предложениями. Высокий уровень обслуживания и низкая ценовая политика остаются главным преимуществом этой сети, цены в которой одинаковы во всех форматах магазинов.

Кстати, Globus на Моссовете станет по счету уже 25-м, «юбилейным» магазином, открывшимся в Бишкеке и ближайших к городу областях. А успешное развитие — это еще одно подтверждение тому, что жители и гости столицы предпочитают закупаться в крупнейшей торговой сети Кыргызстана с приятными ценами, выгодными предложениями, качественной продукцией и высоким уровнем обслуживания.

Приходите к нам за покупками! Мы будем рады видеть вас каждый день в любое время, новый магазин работает в режиме 24/7!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208087/
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