Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве

Бизнесмен Василий Щербина обратился с письмом к президенту Кыргызской Республики Жапарову С.Н.,

послу Российской Федерации в Кыргызской Республике Удовиченко Н.Н., генеральному прокурору

Кыргызской Республики Зулушеву К.Т. и председателю ГКНБ Кыргызской Республики Ташиеву К.К.

Приводим текст обращения полностью.

«После вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз я в 2017 году вместе со своей супругой Якубжановой Ш. решил организовать бизнес с целью инвестирования денежных средств в экономику Кыргызстана по поставкам продуктов питания. Основной концепцией развития нашего бизнеса являлась работа в соответствии с требованиями законодательства РФ, КР и регламентами ТС. За короткий период нами было открыто пять фирменных магазинов под брендом «Спекулянт» и дистрибьюторские компании по реализации продуктов питания, экспортируемых из Российской Федерации. Мы являемся одним из крупных налогоплательщиков в Кыргызской Республике. Ежемесячно мы обеспечиваем миллионные поступления в бюджет страны без каких-либо задержек и задолженностей. Мы создали большое количество рабочих мест для внутреннего населения, которые также ежемесячно получают заработную плату и за которых мы также оплачиваем все налоги и отчисления в Социальный страховой фонд.

9 января 2021 года я с семьей выехал домой в Россию для того, чтобы встретиться с родными и близкими, а также провести встречи с партнерами для дальнейших стратегических решений на будущий год и подписания новых контрактов и новых инвестиционных проектов.

Однако далее все происходило, как в каком-то криминальном фильме девяностых годов.

13 января 2021 года посредством мобильной связи сотрудники нашей компании сообщили мне, что в 10 часов утра по местному времени группа неизвестных лиц ворвалась на территорию складских помещений нашего офиса, расположенного по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Кулатова, 1а, заблокировала все выходы из территории. Затем они выгнали всех сотрудников во двор, а в офисе оставили на первом этаже двух сотрудниц нашей компании, на втором этаже трех сотрудников и одну сотрудницу на третьем этаже. Кто-то из сотрудников попытался снять на видео телефона происходящее, но они забрали телефон через угрозы и удалили все видео. При этом они вели себя крайне агрессивно, на просьбу представиться и предоставить какие-либо документы они наотрез отказались, более того, стали угрожать и оказывать психологическое давление. Все сотрудники по указанию этих неизвестных лиц в январский мороз простояли на улице, на попытки зайти в здание их просто напросто не пускали и вышвыривали. На попытку нашего юриста зайти и выяснить ситуацию они силой выставили его во двор.



Через некоторое время одному из сотрудников удалось позвонить в милицию, они приняли звонок, но почему-то не приехали на вызов. Сотрудники, которые остались внутри, нам рассказали, какой произвол происходил в стенах офиса. Эти лица запрещали звонить, выходить в туалет, они не объяснили, кто они такие, начали переворачивать все офисы, все документы стали изымать, происходил какой-то хаос, далее они все засунули в мешки, которые привезли с собой, и под угрозами и психологическим давлением заставили подписать какой-то акт выемки, с которым также не дали внимательно ознакомиться. Из офисов забрали личные вещи, системные блоки, печати компании. Потом они подобными действиями зашли на склады и там все перевернули вверх дном без присутствия сотрудников нашей компании. Что они там делали, нам неизвестно. Потом они опечатали все склады, на которых находился весь наш товар. И только в конце произошедшего нашим сотрудникам сказали, что они сотрудники Военной прокуратуры и следственной группы Госкомитета национальной безопасности. Но кто там был в действительности, мы так и не поняли.

Также мы узнали от сотрудников, что в ночь с 14 на 15 января 2021 года в период времени с 23 до 24 часов были задержаны сотрудниками ГКНБ КР два наших бухгалтера — Ищенко О. и Юсупов А. по подозрению в коррупции, то есть умышленном деянии, состоящем в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных благ и преимуществ, а также предоставления преимуществ физическим и юридическим лицам, создающим угрозу интересам общества и государства, совершенном в качестве исполнителя преступления.

Но при этом НЕТ никаких доказательств, в котором обвиняют наших двух бухгалтеров. В деле нет задержанных лиц из числа сотрудников правоохранительных, фискальных органов или чиновников и фактов передачи каких-либо взяток также не имеется.

И только потом, 16 января 2021 года, посредством интернет-информагентства мы узнали, что какой-то межведомственной следственной группой выявлена и пресечена коррупционная схема, а также ввоз просроченных продуктов питания на территорию КР. Данная информация не соответствует действительности, так как мы работаем с крупными заводами-производителями продуктов питания РФ и участниками ТС. Все соответствующие подтверждающие документы происхождения товаров, контракты, декларации, ветеринарные свидетельства у нас имеются. И это легко проверяется путем соответствующих запросов.

В сообщении говорится, что руководители и работники коммерческих компаний Бишкека «Спекулянт» и «НТК» в сговоре с сотрудниками госорганов, которым покровительствовали правоохранительные и фискальные органы, ввозили на территорию КР продукты питания с истекшим сроком годности.

Данные факты являются лишь клеветой с целью очернить имя нашей компании, так как покровительство вышеуказанные органы нам не оказывали и их взаимодействие с нами было лишь в части исполнения ими их прямых функциональных обязанностей.

Каких-либо фактов пересечения границы в таможенном отношении товаров из России с просроченными продуктами также не имеется. Следствием до сих пор не называются имена чиновников, с кем мы якобы взаимодействовали. Потому что их НЕТ.

Со всей ответственностью могу заявить, что данная информация не соответствует действительности. Нашими партнерами в России являются компании с мировым именем, и отправлять в Кыргызстан просроченный товар — это позор для них, тем более с введением Таможенного союза груз проходит такие фитосанитарные нормы, что они бы просто не выехали из РФ, если бы товар был просрочен.

На все ввозимые товары у нас имеются сертификаты соответствия, таможенные и санитарные документы, платежные поручения, ни с одним из должностных лиц у нас не было отношений, связанных с противозаконными действиями.

В результате всего произошедшего на сегодняшний день наши компании несут колоссальные убытки. Из-за того, что склады опечатаны и в них имеются товары, у которых ограниченный срок годности, мы не может реализовывать товар, соответственно, сроки истекают и это все теперь отражается на выплате заработных плат сотрудникам, отчислении налоговых платежей, погашении заемных и кредитных средств, арендных платежах, из-за того, что правоохранительные органы Кыргызстана незаконно вмешались в экономическую деятельность коммерческой структуры и своими действиями приостановили работу компании, при этом воспользовавшись тем, что нас, как руководителей, нет в стране, подорвали репутацию компании, через средства массовой информации очернили нас перед поставщиками и потребителями и, осознавая, что я как гражданин Российской Федерации теперь боюсь приезжать в Кыргызскую Республику, таким образом осуществляют нейтрализацию моей компании как конкурента перед другими местными фирмами либо намерения рейдерского захвата путем обанкрочивания фирмы и реализации ее за бесценок.

Следственные органы Кыргызстана, не проведя соответствующей проверки, возбудили уголовное дело против нашей компании, не уведомив нас об этом, не запросив ни одного документа или какого-либо объяснения по имеющимся у них фактам, вопиющим образом провели обыски и выемки документов и безосновательно задержали наших бухгалтеров с содержанием их в следственном изоляторе города Бишкека на два месяца.

На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемый президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич, посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Николаевич, генеральный прокурор Кыргызской Республики Курманкул Токторалыевич, председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Кыдыршаевич, оградить меня от правового беспредела, дать возможность в рамках правового поля без какого-либо давления и личной заинтересованности предоставить все имеющиеся доказательства об отсутствии какой-либо противоправной деятельности.

Очень надеюсь на вашу объективность.

С уважением,

Щербина В.А.

19 января 2021 года.