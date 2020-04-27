Сеть АЗС Red Petroleum оказывает помощь в борьбе с COVID-19

С начала борьбы с вирусной инфекцией в нашей стране помощь от всех, кто неравнодушен к трудностям населения и государственных органов, показывает, как много мы можем сделать вместе.

Сеть АЗС Red Petroleum прилагает все усилия, чтобы пережить это сложное время и сделать жизнь кыргызстанцев немного легче. Так, с марта 2020 года всем фермерам и сельскохозяйственным субъектам были безвозмездно переданы скидочные талоны с возможностью получить скидку в 0,5 сома с каждого приобретаемого литра топлива. Как отмечают специалисты компании, было охвачено практически каждое село в Кыргызстане и талоны были доставлены по месту жительства всем, кто занимается обработкой земель, садоводством, животноводством и имеет сельскохозяйственную технику.

Талоны могут получить все заинтересованные лица, без каких-либо ограничений, на все время действия чрезвычайной ситуации и до окончания всех работ сельскохозяйственного назначения.

Повсеместно на всех автозаправочных станциях розничные цены на топливо были снижены в целях поддержки населения. Также снижение было проведено и для оптовых клиентов, независимо от вида деятельности.

В сложившихся условиях оказание помощи всеми возможными средствами, поддержание усилий всех государственных органов, медицинских работников и сотрудников силовых структур являются важным и весомым вкладом в борьбу с вирусной инфекцией.

В связи с этим, понимая всю важность нахождения на рабочих местах сотрудников силовых структур и медицинских работников, сеть АЗС Red Petroleum оказала помощь в виде горюче-смазочных материалов Штабу по предупреждению проникновения на территорию Кыргызской Республики и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, а также иным государственным органам, задействованным в обеспечении безопасности и защиты от распространения вирусной инфекции.

Так, по решению штаба предоставленное компанией топливо было передано Министерству здравоохранения Кыргызской Республики для распределения между медицинскими учреждениями во всех областях страны — 20 тысяч литров.

Помимо этого, Red Petroleum предоставил топливо Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики — 2 тысячи литров, администрации Сузакского района, где первым был обнаружен очаг вирусной инфекции, — 500 литров, а также другим государственным органам в регионах.

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики проводит работу совместно с гражданским сообществом по обеспечению нуждающихся и уязвимых слоев населения продовольственной помощью. В Молодежном центре Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула Бишкека был образован Штаб помощи с базой автоволонтеров для организации перевозки медицинских работников и социальной помощи населению, куда и было передано выделенное топливо.

Сотрудникам Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы компания закупила и передала 50 защитных костюмов на сумму 65 тысяч сомов.

Общий объем горюче-смазочных материалов, предоставленных компанией для оказания помощи государственным органам в борьбе с Covid-19, составляет 30 тысяч литров на сумму 1 миллион 300 тысяч сомов.

Также компания продолжает выполнять обязательства по пополнению бюджета республики, понимая важность и необходимость своевременности внесения сборов и налогов.

Сеть АЗС Red Petroleum будет оказывать содействие в решении вопросов противодействия распространению вирусной инфекции и надеется, что совместные усилия помогут в скором времени стабилизировать обстановку в нашей стране.