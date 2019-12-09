Отличное телевидение от 50 сомов в месяц

Компания aitv network поздравляет вас с наступающим Новым годом и объявляет о запуске нового тарифного пакета «Простой».

Подключи телевидение с ежемесячной оплатой всего в 50 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов.

Также компания aitv network транслирует три дополнительных пакета, которые можно подключить по желанию.

Пакет Standart Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых каналов в HD качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные каналы.

Пакет Premium В пакете 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart.

Пакет Sport В пакет входят зрелищные спортивные трансляции в HD формате! Круглосуточно в прямом эфире интересные и престижные соревнования мира. Этот пакет добавляется к пакету Standart.

Преимущества телевидения от aitv:

не требуется доступа к интернету;

подключение к любому ТВ;

гарантия и сервисное обслуживание;

установка и монтаж бесплатно (нужно купить оборудование).

Спешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.