Эмир Чукуев попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас»

Эмир Майрамбекович Чукуев 4 декабря встретился и попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Торжественное собрание прошло в аэропорту «Манас», где Эмира Чукуева наградили Золотым нагрудным знаком I степени (Алтын төш белги) за вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана.
В своем выступлении он отметил, что за время своей деятельности на посту председателя правления ОАО «МАМ» каждый из сотрудников был для него надежным и верным товарищем и все показатели компании достигнуты благодаря труду коллектива.
Эмир Чукуев поблагодарил всех работников ОАО «МАМ» за трепетное отношение к своим обязанностям и пожелал им новых успехов.
В свою очередь коллектив выразил огромную благодарность Эмиру Чукуеву за чуткое руководство, плодотворный труд и большие успехи компании, пожелав ему крепкого здоровья и покорения новых вершин.
Справка
Награждение нагрудным знаком является высшей формой поощрения ОАО «МАМ» за достижение высоких показателей в служебной деятельности, приумножение экономического и интеллектуального потенциала, заслуги в авиационной отрасли, общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах деятельности.