Эмир Чукуев попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас»

Эмир Майрамбекович Чукуев 4 декабря встретился и попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас».



Торжественное собрание прошло в аэропорту «Манас», где Эмира Чукуева наградили Золотым нагрудным знаком I степени (Алтын төш белги) за вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана.



В своем выступлении он отметил, что за время своей деятельности на посту председателя правления ОАО «МАМ» каждый из сотрудников был для него надежным и верным товарищем и все показатели компании достигнуты благодаря труду коллектива.



Эмир Чукуев поблагодарил всех работников ОАО «МАМ» за трепетное отношение к своим обязанностям и пожелал им новых успехов.

В свою очередь коллектив выразил огромную благодарность Эмиру Чукуеву за чуткое руководство, плодотворный труд и большие успехи компании, пожелав ему крепкого здоровья и покорения новых вершин.3 декабря 2018 года председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев подал в отставку по собственному желанию. По решению совета директоров временно исполняющим обязанности председателя правления ОАО «МАМ» назначен Мирлан Бегалиев.

Справка

Награждение нагрудным знаком является высшей формой поощрения ОАО «МАМ» за достижение высоких показателей в служебной деятельности, приумножение экономического и интеллектуального потенциала, заслуги в авиационной отрасли, общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах деятельности.