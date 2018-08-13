В парке «Молодежном» провели внеплановую комиссию после сообщения «агента 024»

В муниципалитете отметили, что саженцы молодых кленов поливают каждое утро и у них здоровый вид. Они были взяты из собственного питомника МП «Бишкекзеленхоз».

«Сухостой сожгли неизвестные, пожар вовремя локализовали работники парка «Молодежного». Ни одно дерево не пострадало», — сообщили в мэрии.

Напомним, читатели просили отрегулировать систему полива в нижней части парка «Молодежный». По их данным, часть территории заливается водой, в то время как другая остается без полива.

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