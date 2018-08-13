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Агент 024
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (76)

В парке «Молодежном» провели внеплановую комиссию после сообщения «агента 024»

После обращения читателей проведена внеплановая выездная комиссия в парк «Молодежный». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на Бишкекзеленхоз.
 
В муниципалитете отметили, что саженцы молодых кленов поливают каждое утро и у них здоровый вид. Они были взяты из собственного питомника МП «Бишкекзеленхоз».
 

«Сухостой сожгли неизвестные, пожар вовремя локализовали работники парка «Молодежного». Ни одно дерево не пострадало», — сообщили в мэрии.

Напомним, читатели просили отрегулировать систему полива в нижней части парка «Молодежный». По их данным, часть территории заливается водой, в то время как другая остается без полива.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.

 
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