Двойная сплошная не помеха. Водители в Бишкеке объезжают пробку по встречке

Пользователь Konstantin Syui распространил в социальной сети Facebook видео, как водители грубо нарушают Правила дорожного движения в Бишкеке.
На записи видно, что по улице Чапаева, не доезжая до Льва Толстого, образовалась пробка. При этом полосы движения разделены двойной сплошной линией, переезжать которую Правила дорожного движения категорически запрещают. Однако это не останавливает водителей, которые рискуют жизнями, чтобы объехать пробку.
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