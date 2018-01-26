Родители боятся отпускать детей в школу через парк в Бишкеке

Родители учеников школы № 19 сопровождают детей каждое утро, потому что боятся их отпускать через парк «Молодежный». Об этом ИА «24.kg» сообщила мама одного из учащихся.
«Дорога от улицы Махатмы Ганди в сторону 19-й школы не освещается вообще. Страшно детей отпускать одних. Почти все родители провожают учеников», — написала читательница.
Напомним, осенью началась реконструкция парка в рамках проекта мэрии по восстановлению зон отдыха.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.