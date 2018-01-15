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Тараканов в Чуйскую областную больницу принесли пациенты

Тараканов в Чуйскую областную больницу принесли пациенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным пресс-службы, дезинфекцию в Чуйской областной объединенной больнице против бытовых насекомых (блох, комаров, тараканов) проводили 1 апреля 2017 года.

«В связи с ростом респираторных инфекций в осенне-зимние периоды много поступающих в отделение детей. Вместе с ними находятся в стационаре родители или люди, ухаживающие за детьми. Они приносят из дома вещи и еду, что не исключает занос тараканов в отделение», — пояснили в пресс-службе.

Директор ЧООБ Бакыт Болотбеков распорядился провести дезинфекцию детского отделения в ближайшие дни.

Фото с тараканами с социальной сети Facebook опубликовала пользователь Kundus Suhanalieva.
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