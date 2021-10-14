В Базар-Коргонской территориальной больнице нарушают права пациентов

В Базар-Коргонской больнице пациентам продают лекарства, которые должны выдавать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, местные жители рассказали, что в медучреждении с родителей детей, проходящих лечение, также незаконно берут деньги в некий фонд.

Старшая медсестра детского отделения оправдывает нарушение тем, что на собранные средства купили плиту для приготовления пищи. Установлено, что в этом отделении нет горячей воды, а душевую используют вместо склада.

В одном из кабинетов отделения терапии торгуют вещами, что является нарушением санитарных норм. В палатах не предусмотрены моечные зоны для пациентов. Их вынуждают покупать медикаменты, которые предусмотрены в дополнительном перечне и должны выдавать бесплатно.

По всем выявленным фактам рабочая группа института акыйкатчи составила акты, которые направит в профильные государственные органы для принятия мер и устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что в Республиканской психиатрической больнице села Кызыл-Жар Джалал-Абадской области нарушают права пациентов и царит антисанитария.

В Кыргызстане институт омбудсмена с 4 октября по 4 ноября проводит «Укук кербени» («Караван права»). Проект посвящен Международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря. В течение месяца представители института акыйкатчи будут выезжать в регионы республики, где встретятся с гражданами. Они будут принимать заявления и жалобы, предоставлять необходимые юридические консультации.