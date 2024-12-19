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Власть

В Кыргызстане увековечили память выдающихся деятелей страны

Сегодня, 19 ноября, под председательством замглавы кабмина Эдиля Байсалова состоялось заседание Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы кабинета министров, рассмотрено более 20 вопросов, связанных с присвоением имен выдающихся личностей социальным объектам и установкой мемориальных досок.

По итогам заседания приняты следующие решения:

  • Детская школа искусств № 3 в Бишкеке получит имя народного поэта и артиста Киргизской ССР Мусы Баетова.
  • Средней школе села Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области присвоят имя народного писателя и Героя Кыргызской Республики Тологона Касымбекова.
  • Научно-исследовательский институт земледелия будет носить имя Кульи Азыкова — ветерана Великой Отечественной войны и бывшего заместителя народного комиссара Киргизской ССР.
  • Школа-гимназия № 2 в Оше будет названа в честь литературоведа и общественного деятеля Салижана Жигитова.

Также решено увековечить память героически погибших на кыргызско-таджикской границе военнослужащих Умарбека Курманбекова, Чынгыза Акчалова и Рашида Бердибаева. Их имена будут присвоены образовательным учреждениям в родных селах Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314791/
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