В Кыргызстане увековечили память выдающихся деятелей страны

Сегодня, 19 ноября, под председательством замглавы кабмина Эдиля Байсалова состоялось заседание Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы кабинета министров, рассмотрено более 20 вопросов, связанных с присвоением имен выдающихся личностей социальным объектам и установкой мемориальных досок.

По итогам заседания приняты следующие решения:

Детская школа искусств № 3 в Бишкеке получит имя народного поэта и артиста Киргизской ССР Мусы Баетова .

. Средней школе села Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области присвоят имя народного писателя и Героя Кыргызской Республики Тологона Касымбекова .

. Научно-исследовательский институт земледелия будет носить имя Кульи Азыкова — ветерана Великой Отечественной войны и бывшего заместителя народного комиссара Киргизской ССР.

— ветерана Великой Отечественной войны и бывшего заместителя народного комиссара Киргизской ССР. Школа-гимназия № 2 в Оше будет названа в честь литературоведа и общественного деятеля Салижана Жигитова.

Также решено увековечить память героически погибших на кыргызско-таджикской границе военнослужащих Умарбека Курманбекова, Чынгыза Акчалова и Рашида Бердибаева. Их имена будут присвоены образовательным учреждениям в родных селах Баткенской области.