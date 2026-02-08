Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, вернемся в прошлое, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до ущелья Мурдаш на юге республики.

Сначала прогуляемся немного по февральскому Бишкеку. А именно по Аллее молодежи, расположенной между столичной мэрией и Кыргызским национальным университетом.





































Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий и сделать это просто.

