Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, вернемся в прошлое, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до ущелья Мурдаш на юге республики.
Сначала прогуляемся немного по февральскому Бишкеку. А именно по Аллее молодежи, расположенной между столичной мэрией и Кыргызским национальным университетом.
Теперь вернемся немного в прошлое — в декабрь 2023 года, когда Бишкеке накрыли морозы. Но не все страдали от этого, так Николай Манаковский увидел в этом возможность и сделал несколько интересных фотографий.
Отправляемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал свои зимние зарисовки Василий Павлов.
Перебираемся на юг республики и вместе с Алмазом Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) отправляемся в ущелье Мурдаш. Оно расположено примерно в сотне километров от города Оша.
