Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, вернемся в прошлое, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до ущелья Мурдаш на юге республики.

Сначала прогуляемся немного по февральскому Бишкеку. А именно по Аллее молодежи, расположенной между столичной мэрией и Кыргызским национальным университетом.

Теперь вернемся немного в прошлое — в декабрь 2023 года, когда Бишкеке накрыли морозы. Но не все страдали от этого, так Николай Манаковский увидел в этом возможность и сделал несколько интересных фотографий.

Отправляемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал свои зимние зарисовки Василий Павлов.

Перебираемся на юг республики и вместе с Алмазом Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) отправляемся в ущелье Мурдаш. Оно расположено примерно в сотне километров от города Оша.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий и сделать это просто.

Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
