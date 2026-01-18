15:20
Агент 024

Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня посмотрим на то, как Бишкек окутал туман в начале января, посмотрим на заснеженные пригороды столицы, полюбуемся необычными облаками в Нарыне и доберемся до живописного ущелья Мурдаш на юге республики.

В конце 2025 года и начале нового Бишкек столкнулся с необычными для нас туманами. В один из таких дней и сделали следующее фото в центре столицы.

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Туман в Бишкеке, 7 января 2026 года
А это уже вечерний Бишкек, который полностью утонул 7 января в густом тумане, смешанном со смогом. Фотографии сделал Николай Манаковский.

Выбираемся из города. Если в Бишкеке снегом и не пахнет, то в предгорьях его предостаточно. Свои фотографии Диляра Альмеева сделала уже в этом году выше природного парка «Ала-Арча» в стороне горнолыжной базы «Кашка-Суу».

Необычные облака попались в районе села Семиз Бел Кочкорского района Жумагуль Тентиевой. Она назвала их «Птицы—фениксы».

Завершим наше путешествие на юге республики — в Алайском районе. Там находится живописное ущелье Мурдаш, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
