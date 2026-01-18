Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня посмотрим на то, как Бишкек окутал туман в начале января, посмотрим на заснеженные пригороды столицы, полюбуемся необычными облаками в Нарыне и доберемся до живописного ущелья Мурдаш на юге республики.

В конце 2025 года и начале нового Бишкек столкнулся с необычными для нас туманами. В один из таких дней и сделали следующее фото в центре столицы.

Фото Айбека Султанова. Туман в Бишкеке, 7 января 2026 года





















Необычные облака попались в районе села Семиз Бел Кочкорского района Жумагуль Тентиевой. Она назвала их «Птицы—фениксы».

Завершим наше путешествие на юге республики — в Алайском районе. Там находится живописное ущелье Мурдаш, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).







