Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня посмотрим на то, как Бишкек окутал туман в начале января, посмотрим на заснеженные пригороды столицы, полюбуемся необычными облаками в Нарыне и доберемся до живописного ущелья Мурдаш на юге республики.
В конце 2025 года и начале нового Бишкек столкнулся с необычными для нас туманами. В один из таких дней и сделали следующее фото в центре столицы.
А это уже вечерний Бишкек, который полностью утонул 7 января в густом тумане, смешанном со смогом. Фотографии сделал Николай Манаковский.
Выбираемся из города. Если в Бишкеке снегом и не пахнет, то в предгорьях его предостаточно. Свои фотографии Диляра Альмеева сделала уже в этом году выше природного парка «Ала-Арча» в стороне горнолыжной базы «Кашка-Суу».
Завершим наше путешествие на юге республики — в Алайском районе. Там находится живописное ущелье Мурдаш, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.
Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.
Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.