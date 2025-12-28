Выдра на охоте и осень в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, посмотрим за охотой выдры, доберемся до озера Кель-Суу и отправимся в геопарк Мадыген.

Для начала прогуляемся по октябрьскому Бишкеку и вспомним, какие краски тогда были в городе. Фотографии сделал Николай Манаковский.



















«В начале ноября 2025 года я в третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему удивительное чудо Аллаха: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Айнура Манап кызы из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).















Завершим наше путешествие вновь на юге республике — в геопарке Мадыген. Там побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Читайте по теме Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg

Надеемся в последнем в этом году выпуске рубрики «Мгновения жизни» наши авторы вновь смогли вас удивить. А пока до встречи в Новом году, всем всего самого наилучшего и хороших праздников!

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.