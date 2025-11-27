Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии

Владелец водоема в Иссык-Атинском районе, где погибло 90 тонн рыбы после загрязнения воды, рассказал 24.kg о затягивании расследования и отказе признать его потерпевшим.

Читайте по теме Гибель рыбы в Иссык-Атинском районе. Минсельхоз назвал причину Напомним, в ночь на 12 августа в пруду рыбного хозяйства «Новое озеро» погибла вся рыба. После внутреннего расследования Минсельхоз сообщил, что в воде зафиксированы показатели, многократно превышающие допустимые нормы, а именно повышенный уровень аммиака. Это привело к дефициту кислорода и гипоксии у рыбы, нарушению метаболизма и сбоям в экосистеме. «Лабораторные исследования подтверждают: причиной гибели стали не болезни, а химико-биологическое загрязнение воды. Все факты указывают на то, что именно отбор воды из неподконтрольного и неизвестного источника спровоцировал кризис — одной из основных гипотез загрязнения воды являются сточные воды поселков или промышленных предприятий», — сказали в ведомстве.

В итоге владелец водоема Виктор Ким понес материальный ущерб в 24,5 миллиона сомов, так как в пруду находилось 90 тонн рыбы. Он обратился в прокуратуру Чуйской области. Там провели комплексную проверку, зафиксировали загрязнение поверхностных вод, составили акты о нарушениях и возбудили уголовное дело. Далее материалы направили для расследования в ГУВД региона.

Читайте по теме Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы

Однако, по словам Виктора Кима, несмотря на возбуждение дела, его не признали потерпевшим и уже более 20 дней он не может попасть к следователю.

«Мы к ним обращались, хотели узнать у следователя, который ведет расследование. В здание ГУВД не пускают, говорят, чтобы ждали, когда выйдет дежурный следователь, а он всегда занят. Два дня ходили, по два, три часа ждали. Так и не попали к нему», — сообщил мужчина.

Владелец водоема просит руководство правоохранительных органов Чуйской области помочь ему в этом деле, обеспечить соблюдение требований УПК КР, признать его потерпевшим, ускорить следственные действия и защиту экологических прав граждан.

24.kg обратилось в ГУВД региона за комментарием.

В ведомстве сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод» УК КР. Его приняла в производство следственная служба ГУВД Чуйской области 7 ноября.

По данным ГУВД Чуйской области, проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий для полного и объективного установления фактических обстоятельств происшествия. Проверка проходит совместно с компетентными органами в области экологической безопасности, ветеринарно-санитарного контроля и других профильных ведомств.

«Следственная служба ГУВД Чуйской области гарантирует расследование в рамках установленных законом сроков, руководствуясь объективностью и неотвратимостью наказания. Ход досудебного производства находится под постоянным ведомственным контролем. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства», — отметили там.