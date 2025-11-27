21:16
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Происшествия

Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии

Фото Виктора Кима

Владелец водоема в Иссык-Атинском районе, где погибло 90 тонн рыбы после загрязнения воды, рассказал 24.kg о затягивании расследования и отказе признать его потерпевшим.  

Читайте по теме
Гибель рыбы в Иссык-Атинском районе. Минсельхоз назвал причину

Напомним, в ночь на 12 августа в пруду рыбного хозяйства «Новое озеро» погибла вся рыба. После внутреннего расследования Минсельхоз сообщил, что в воде зафиксированы показатели, многократно превышающие допустимые нормы, а именно повышенный уровень аммиака. Это привело к дефициту кислорода и гипоксии у рыбы, нарушению метаболизма и сбоям в экосистеме.

«Лабораторные исследования подтверждают: причиной гибели стали не болезни, а химико-биологическое загрязнение воды. Все факты указывают на то, что именно отбор воды из неподконтрольного и неизвестного источника спровоцировал кризис — одной из основных гипотез загрязнения воды являются сточные воды поселков или промышленных предприятий», — сказали в ведомстве.

В итоге владелец водоема Виктор Ким понес материальный ущерб в 24,5 миллиона сомов, так как в пруду находилось 90 тонн рыбы. Он обратился в прокуратуру Чуйской области. Там провели комплексную проверку, зафиксировали загрязнение поверхностных вод, составили акты о нарушениях и возбудили уголовное дело. Далее материалы направили для расследования в ГУВД региона.

Однако, по словам Виктора Кима, несмотря на возбуждение дела, его не признали потерпевшим и уже более 20 дней он не может попасть к следователю.

Читайте по теме
Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы

«Мы к ним обращались, хотели узнать у следователя, который ведет расследование. В здание ГУВД не пускают, говорят, чтобы ждали, когда выйдет дежурный следователь, а он всегда занят. Два дня ходили, по два, три часа ждали. Так и не попали к нему», — сообщил мужчина.

Владелец водоема просит руководство правоохранительных органов Чуйской области помочь ему в этом деле, обеспечить соблюдение требований УПК КР, признать его потерпевшим, ускорить следственные действия и защиту экологических прав граждан.

24.kg обратилось в ГУВД региона за комментарием.

В ведомстве сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод» УК КР. Его приняла в производство следственная служба ГУВД Чуйской области 7 ноября.

По данным ГУВД Чуйской области, проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий для полного и объективного установления фактических обстоятельств происшествия. Проверка проходит совместно с компетентными органами в области экологической безопасности, ветеринарно-санитарного контроля и других профильных ведомств.

«Следственная служба ГУВД Чуйской области гарантирует расследование в рамках установленных законом сроков, руководствуясь объективностью и неотвратимостью наказания. Ход досудебного производства находится под постоянным ведомственным контролем. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства», — отметили там.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352479/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
В Новопокровке жители сообщили о сливе химических веществ в арык
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
В Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах произведено зарыбление
Строительство «Камбар-Аты-1». Ихтиолог ответил на критику ОФ «Реки без границ»
В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазана
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город
В Кыргызстане отмечается рост внутреннего потребления рыбы
Минсельхоз: Причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Более 5&nbsp;миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
Подкуп голосов: милиция объявила в&nbsp;розыск родственников кандидата в&nbsp;депутаты Подкуп голосов: милиция объявила в розыск родственников кандидата в депутаты
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет т...
20:58
Дайырбек Орунбеков: В крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы
20:44
Замглавы Минстроя предложил противникам реновации уехать в село или на джайлоо
20:42
Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии
20:22
Первый зарубежный апостольский визит. Папа Римский прибыл в Турцию