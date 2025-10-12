Озеро Тулпар-Куль и Таш-Рабат. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся закатом в Бишкеке, доберемся до ледника Ак-Сай, побываем на Иссык-Куле, на озере Сон-Куль и остановимся у подножия пика Ленина.
Немного полюбуемся закатом в Бишкеке. Его сфотографировал в конце сентября Николай Манаковский.
Отправляемся к леднику Ак-Сай. Он расположен всего в 40 километрах от Бишкека на высоте 3 тысячи 500 метров над уровнем моря в природном парке «Ала-Арча». Видео ледника сделал один из наших постоянных авторов Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).
С помощью Сонунбека Мурзабекова теперь полюбуемся золотой осенью в Сокулукском районе Чуйской области.
А теперь вернемся в теплое время и переедем на Иссык-Куль — в санаторий «Кыргызское взморье». Там побывал и сделал фотографии Сергей Ханов.
Побудем еще немного на Иссык-Куле. Фотографии сделал летом читатель 24.kg, который пожелал остаться анонимом.
Отправляемся в Нарынскую область. Там в Ат-Башинском районе находится знаковое место — Таш-Рабат. Там побывала Жумагуль Тентиева.
Там же заглянем на озеро Сон-Куль. На его берегах побывал и сделал фотографии Ажыбек Нурланов.
Завершим наше путешествие далеко на юге Кыргызстана. У подножия пика Ленина находится озеро Тулпар-Куль. Туда смог добраться Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
