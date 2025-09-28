Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Ала-Арчинским ущельям, посетим Иссык-Куль и Сон-Куль и заберемся на юг республики.

Интересную фотографию сделал Билимбек Ажибеков. «Современный Бишкек: ценности кыргызов в одном фото», — написал он.

Фото Билимбек Ажибеков. Современный Бишкек































Немного полюбуемся на красивые облака, которыми славится Иссык-Куль. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Облака над Иссык-Кулем, август 2025 года

И еще другое природное явление — после сентябрьского града в селе Тамчи небосвод украсила потрясающая полная радуга.

Фото Айбека Султанова. Радуга над Тамчи, 10 сентября 2025 года

Фото Жумагуль Тентиевой. Эдельвейсы озера Сон-Куль

Двигаемся на юг республики. На месте слияния рек Кара-Суу и Нарын побывала Айнура Манап кызы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие у подножия пика Ленина. Там в районе Чон-Алайского хребта на высоте 3 тысячи 500 метров находится озеро Тулпар-Куль. Видео сделал наш постоянный автор Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.