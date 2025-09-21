Иссык-Куль и водопад в Ала-Арче. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом над Бишкеком, а потом отправимся в путешествие по республике: Аламединское ущелье, Иссык-Куль, озера Кок-Мойнок и Кара-Камыш, каньон Лаглан.
Немного побудем в Бишкеке — посмотрим на закат, который в конце августа увидел и сфотографировал Сергей Ханов.
Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) отправляемся на Ат-Джайлоо, которое находится в верховьях Аламединского ущелья.
В Ала-Арчинском ущелье полюбуемся водопадом, который на видео снял Эмиль Жээнбеков.
Двигаемся к озеру Кок-Мойнок, которое расположено в Иссык-Атинской системе ущелий. Оно находится на высоте 2 тысячи 780 метров. Туда добрался Владимир (автор, к сожалению, не указал фамилию).
Отправимся на Иссык-Куль, чтобы вместе с Евгением Липкиным с высоты птичьего полета вновь восхититься нашим прекрасным озером.
«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).
Завершим путешествие в Кара-Суйском районе. Там находится красивейший каньон Лаглан, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это совсем просто.
