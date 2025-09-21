Иссык-Куль и водопад в Ала-Арче. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом над Бишкеком, а потом отправимся в путешествие по республике: Аламединское ущелье, Иссык-Куль, озера Кок-Мойнок и Кара-Камыш, каньон Лаглан.

Немного побудем в Бишкеке — посмотрим на закат, который в конце августа увидел и сфотографировал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат над Бишкеком, 25 августа

Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) отправляемся на Ат-Джайлоо, которое находится в верховьях Аламединского ущелья.











Двигаемся к озеру Кок-Мойнок, которое расположено в Иссык-Атинской системе ущелий. Оно находится на высоте 2 тысячи 780 метров. Туда добрался Владимир (автор, к сожалению, не указал фамилию).



















Завершим путешествие в Кара-Суйском районе. Там находится красивейший каньон Лаглан, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).



















Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это совсем просто.

Читайте по теме Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.