В Ала-Арче туристы и горожане застряли под дождем из-за отсутствия автобусов

В субботу на втором въезде в национальный парк «Ала-Арча» под дождем остались более 500 человек. Об этом 24.kg сообщил один из отдыхающих.

По его словам, после того как один переполненный автобус уехал, люди 30 минут ждали следующий. Отдыхающие оказались под дождем без возможности добраться в город. Ситуация вызвала недовольство не только у местных жителей, но и у туристов, которые впервые посетили парк.

«Это отвратительный сервис и позор перед туристами. Как можно работать с такой плохой организацией?» — возмутился один из посетителей парка.

Отмечается, что проблему транспортного обеспечения в выходные в Ала-Арче поднимают регулярно, однако вопрос остается нерешенным.

Напомним, с 1 мая управление делами президента ввело новые ограничения для автотранспорта: в парк могут заезжать только электромобили, в то время как машинам, работающим на дизельном топливе, бензине и газе, въезд в природоохранную зону строго запрещен. Сообщалось, что для передвижения туристов по парку закупят 14 электрокаров.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.