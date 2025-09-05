Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в Бишкеке остались без воды

Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в Бишкеке остались без питьевой воды. Об этом 24.kg рассказали горожане.

По их данным, рабочие подрядной компании ОсОО «Технабсервис» рыли траншею и поломали водопроводную трубу. Улица Самойленко осталась без питьевой воды.

«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека дал разрешение на прокладку водопроводной и канализационной сети на улице Ветеринарной в жилмассиве «Ынтымак». Мы боимся, что подключение к водопроводной трубе жилмассива может привести к перебоям с питьевой водой на улице Самойленко жилмассива «Киргизия-1»», — отметили бишкекчане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.