Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся горными пиками в Аламединском ущелье, заглянем в Барскоон, посетим озера Сон-Куль, Сары-Челек и Кара-Камыш.

Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) отправляемся в верховья Аламединского ущелья. Там расположены пики Лермонтова и Семенова-Тян-Шанского (самая высокая гора Ала-Тоо).

Двигаемся на Иссык-Куль в другое ущелье — Барскоонское, которое расположено на южном берегу Иссык-Куля. Там побывал Эмиль Жээнбеков.

На южном берегу свои фотографии сделал и Василий Павлов.

Теперь отправляемся на озеро Сон-Куль. Там прекрасно провела время Жумагуль Тентиева, не забыв сделать фотографии и поделиться ими с читателями 24.kg.

Также на Сон-Куле побывала один из наших постоянных авторов Анара Джоробаева.

Отправляемся на юг республики. Там на нашем пути еще одно озеро — прекрасный Сары-Челек. Там побывал Ажыбек Нурланов.

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа, — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Айнура Манап кызы страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Забираемся еще дальше на юг — в Алайский район. Там на границе с Таджикистаном находится пик Ленина, одна из высочайших вершин Памира. Добрался туда Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
