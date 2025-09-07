Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся горными пиками в Аламединском ущелье, заглянем в Барскоон, посетим озера Сон-Куль, Сары-Челек и Кара-Камыш.

Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) отправляемся в верховья Аламединского ущелья. Там расположены пики Лермонтова и Семенова-Тян-Шанского (самая высокая гора Ала-Тоо).

Двигаемся на Иссык-Куль в другое ущелье — Барскоонское, которое расположено на южном берегу Иссык-Куля. Там побывал Эмиль Жээнбеков.







На южном берегу свои фотографии сделал и Василий Павлов.





Теперь отправляемся на озеро Сон-Куль. Там прекрасно провела время Жумагуль Тентиева, не забыв сделать фотографии и поделиться ими с читателями 24.kg.

Также на Сон-Куле побывала один из наших постоянных авторов Анара Джоробаева.













Забираемся еще дальше на юг — в Алайский район. Там на границе с Таджикистаном находится пик Ленина, одна из высочайших вершин Памира. Добрался туда Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).







