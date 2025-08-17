Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Полюбуемся потрясающим закатом в Бишкеке и пиком Аман-Тоо, а потом отправимся в путешествие озерам республики.

Необычный закат в начале августа в Бишкеке сфотографировала итальянка Синди. «Небесный купол покрылся расплавленным золотом, красный прилив прорвал шелк...» — описала она свои впечатления от увиденного.

И еще просто красота природы от Эмиля Жээнбекова — лунная ночь.

Отправляемся в горы вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki). Красивейший пик Аман-Тоо, похожий на граненый алмаз, можно увидеть не очень далеко от Бишкека — в Аламединском ущелье.

Перебираемся на Иссык-Куль, как многие кыргызстанцы в эти дни. Фотографию заката во время отдыха сделал Сергей Ханов.















Фото Манап кызы Айнуры. Озеро Сары-Челек

Завершим наше путешествие в Ноокатском районе, где находится природный парк «Кара-Кой». Там побывал и снял видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

