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Агент 024

Состояние сквера на Моссовете. Ответ мэрии

Ранее жители столицы жаловались на плачевное состояние небольшого парка в районе Моссовета. В мэрии прокомментировали 24.kg.

Напомним, что местные жители обратились в мэрию Бишкека с просьбой о восстановлении зеленой зоны.

«По информации муниципальной администрации мэрии города Бишкека по Первомайскому административному району, периодически сотрудники МТУ № 12 поливают совместно с сотрудниками МП «Бишкекзеленстрой» — сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.

Также жители города жаловались на плохое состояние фонтанов в парке. МП «Тазалык» сообщили, что фонтаны на данном пересечении не находятся в ведении муниципального предприятия. Уход за ними осуществляют частные лица.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335547/
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