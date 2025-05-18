Панорама Бишкека и Аламединский водопад. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по утреннему Бишкеку, потом посмотрим на столицу со стороны, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и посетим два водопада в разных частях страны.

Сначала немного прогуляемся по утренней апрельской столице, как это сделал Николай Манаковский.















«Ала-Арчинские водохранилища заполнены до максимума. Это не только сельскохозяйственные объекты. Здесь свой микроклимат, свой микромир», — написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев.

















Прогуляемся немного по ущелью Шамси в Чуйской области, как это сделала в начале мая Диляра Альмеева.

Фото Диляры Альмеевой. Ущелье Шамси, 4 мая

Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой. Озеро Сары-Челек

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, любой желающий может стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни». И сделать это очень просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.