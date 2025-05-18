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Панорама Бишкека и Аламединский водопад. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по утреннему Бишкеку, потом посмотрим на столицу со стороны, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и посетим два водопада в разных частях страны.

Сначала немного прогуляемся по утренней апрельской столице, как это сделал Николай Манаковский.

Теперь вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @ПроГорушки) выбираемся из Бишкека и взглянем на город со стороны Чон-Арыка.

Переберемся в Аламединское ущелье и полюбуемся водопадом, видео с которым снял Евгений Липкин.

«Ала-Арчинские водохранилища заполнены до максимума. Это не только сельскохозяйственные объекты. Здесь свой микроклимат, свой микромир», — написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев.

Прогуляемся немного по ущелью Шамси в Чуйской области, как это сделала в начале мая Диляра Альмеева.

Диляры Альмеевой
Фото Диляры Альмеевой. Ущелье Шамси, 4 мая
Теперь отправимся на юг Кыргызстана. На озере Сары-Челек побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева. «Мы путешествуем вместе, брат и сестра», — рассказали они.

Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой
Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой. Озеро Сары-Челек
Завершим наше очередное путешествие по традиции на юге республики. И это второй водопад в нашей сегодняшней подборке — Абшир-Ата. Видео там снял Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, любой желающий может стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни». И сделать это очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/328651/
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