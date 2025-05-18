Панорама Бишкека и Аламединский водопад. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по утреннему Бишкеку, потом посмотрим на столицу со стороны, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и посетим два водопада в разных частях страны.
Сначала немного прогуляемся по утренней апрельской столице, как это сделал Николай Манаковский.
Теперь вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @ПроГорушки) выбираемся из Бишкека и взглянем на город со стороны Чон-Арыка.
Переберемся в Аламединское ущелье и полюбуемся водопадом, видео с которым снял Евгений Липкин.
«Ала-Арчинские водохранилища заполнены до максимума. Это не только сельскохозяйственные объекты. Здесь свой микроклимат, свой микромир», — написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев.
Прогуляемся немного по ущелью Шамси в Чуйской области, как это сделала в начале мая Диляра Альмеева.
Теперь отправимся на юг Кыргызстана. На озере Сары-Челек побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева. «Мы путешествуем вместе, брат и сестра», — рассказали они.
Завершим наше очередное путешествие по традиции на юге республики. И это второй водопад в нашей сегодняшней подборке — Абшир-Ата. Видео там снял Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, любой желающий может стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни». И сделать это очень просто.
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