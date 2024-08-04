Радуга над Бишкеком и облака на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня в выпуске у нас интересные природные явления, водопад в Нарынской области и Боомское ущелье.

Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Радугу в городе после грозы в июле смогла сфотографировать Наталья Климченко.

Фото Натальи Климченко. Радуга над Бишкеком, 20 июля 2024 года







Теперь отправимся в сторону Иссык-Куля. По пути всем известное Боомское ущелье, в котором решил остановиться и сделать несколько фотографий Бакыт Шукуралиев.













«Наконец-то на Иссык-Куле установилась ясная, теплая погода. Облака в образе Матери-оленихи провожают солнышко на закат...» — рассказал о своей фотографии Олжобай Джумагулов.

Фото Олжобая Джумагулова. Иссык-Куль

Побудем еще немного на Иссык-Куле, но переберемся на его южный берег. Именно там сделал свою фотографию Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Иссык-Куль, южный берег

Завершим наше путешествие в Нарынской области. Там, в Ат-Башинском районе находятся водопад и ущелье Шаар. Там побывала Нуржан Эстебесова и сняла все на видео.

Читайте по теме Гора Алдиер и Ала-Арча. Фото и видео читателей 24.kg

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А, может, кого-нибудь и вдохновили на то, чтобы присоединиться к созданию нашей рубрики «Мгновения жизни». Кстати, сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.