Радуга над Бишкеком и облака на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня в выпуске у нас интересные природные явления, водопад в Нарынской области и Боомское ущелье.
Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Радугу в городе после грозы в июле смогла сфотографировать Наталья Климченко.
Теперь отправимся в одно из очень популярных у кыргызстанцев и туристов мест — озеро Коль-Тор. Наши авторы там бывают часто. На этот раз на озеро отправилась Бактыгуль Омуралиева.
Теперь отправимся в сторону Иссык-Куля. По пути всем известное Боомское ущелье, в котором решил остановиться и сделать несколько фотографий Бакыт Шукуралиев.
«Наконец-то на Иссык-Куле установилась ясная, теплая погода. Облака в образе Матери-оленихи провожают солнышко на закат...» — рассказал о своей фотографии Олжобай Джумагулов.
Побудем еще немного на Иссык-Куле, но переберемся на его южный берег. Именно там сделал свою фотографию Василий Павлов.
Завершим наше путешествие в Нарынской области. Там, в Ат-Башинском районе находятся водопад и ущелье Шаар. Там побывала Нуржан Эстебесова и сняла все на видео.
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