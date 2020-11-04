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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На проспекте Манаса машину оставили на газоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Манаса машину оставили на газоне. Ранее читатели сообщили, что на этом же месте автомобили паркуют на велодорожке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С нарушением правил припарковался и владелец этого авто. Фото сделано в 8-м микрорайоне столицы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 215 продолжают оставлять машины на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/171963/
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