Чудаки парковки. На проспекте Манаса машину оставили на газоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На проспекте Манаса машину оставили на газоне. Ранее читатели сообщили, что на этом же месте автомобили паркуют на велодорожке.
С нарушением правил припарковался и владелец этого авто. Фото сделано в 8-м микрорайоне столицы.
На улице Тыныстанова, 215 продолжают оставлять машины на разметке пешеходного перехода.
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