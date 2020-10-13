На Иссык-Куле с владельцев пансионатов дружинники собирают деньги

На Иссык-Куле владельцам коттеджей в центре отдыха «Карвен Четыре Сезона» предложили заплатить за услуги дружинников. Об этом 24.kg сообщили читатели.
По их данным, администрации центра отдыха пришло письмо от так называемого координационного совета села Сары-Ой. В нем говорится, что решено создать добровольные народные дружины для охраны объектов и имущества в курортной зоне до стабилизации ситуации в стране.
Отметим, что в социальных сетях распространяются похожие письма якобы от народных дружинников, которые поступают и другим владельцам пансионатов и домов отдыха. В них также предлагается вносить средства.
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