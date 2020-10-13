На Иссык-Куле с владельцев пансионатов дружинники собирают деньги

На Иссык-Куле владельцам коттеджей в центре отдыха «Карвен Четыре Сезона» предложили заплатить за услуги дружинников. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, администрации центра отдыха пришло письмо от так называемого координационного совета села Сары-Ой. В нем говорится, что решено создать добровольные народные дружины для охраны объектов и имущества в курортной зоне до стабилизации ситуации в стране.

Фото 24.kg. Письмо от координационного совета села Сары-Ой

«Но при этом всем собственникам жилья в центре отдыха предложили оказать помощь в размере абонентской платы за один месяц. Координационный совет сообщил, что полученные средства будут использоваться для решения социальных вопросов села Сары-Ой», — сообщили читатели.

Отметим, что в социальных сетях распространяются похожие письма якобы от народных дружинников, которые поступают и другим владельцам пансионатов и домов отдыха. В них также предлагается вносить средства.

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