Чудаки парковки. Из-за нарушителей троллейбус не смог подъехать к остановке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе ЦУМа на улице Шопокова всегда много машин. Некоторые водители заезжают даже на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и другой автомобиль на улице Исанова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Из-за припаркованной вторым рядом автомашины на улице Тоголока Молдо образовалась пробка.

Часто автомобили оставляют на остановках общественного транспорта. Остановка на улице Толстого — место, где нарушают ПДД почти каждый день.

Чудаки парковки встали «паровозиком» на остановке на перекрестке проспекта Манаса и улицы Боконбаева. Троллейбус так и не смог подъехать ближе к бордюру.

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