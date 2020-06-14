Чудаки парковки. Нарушители мешают и водителям, и пешеходам

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Тыныстанова машина стояла на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре встал и владелец этого автомобиля в 12-м микрорайоне столицы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Жилой комплекс «Фрунзе» (на проспекте Чингиза Айтматова) организовал автомобильную стоянку на тротуаре, по которому гуляют люди с маленькими детьми на колясках. Автомобили едут на эту парковку прямо по аллее», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Боконбаева и Тыныстанова такси перекрыло одну полосу. «Образовалась пробка на ровном месте, потому что машины, которые поворачивают на Боконбаева, должны пропускать идущие прямо машины. Нарушитель сидел и наблюдал за этим», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот белый «Лексус» постоянно паркуют на перекрестке улицы Токтогула и проспекта Манаса.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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