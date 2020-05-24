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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на беспредел на улице Шопокова

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Эту машину, например, припарковали на тротуаре на улице Исанова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С появлением большого количества транспорта в Бишкек вернулись и пробки на улице Шопокова. Таксисты заняли всю полосу движения на участке возле ЦУМа.

«Полоса за припаркованным фургоном вся стоит», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Свои «чудаки парковки» есть и в городе Джалал-Абаде. Владелец этого автомобиля оставил его рядом с пешеходным переходом на улице Токтогула, создавая проблемы и пешеходам, и другим водителям.

«Постоянно здесь паркуются неправильно, никто не контролирует. Наведите порядок. Таких водителей надо штрафовать, чтобы они не нарушали ПДД», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153580/
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