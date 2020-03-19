Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком

Прибывшие из США кыргызстанцы жалуются на условия карантина на территории бывшей американской базы возле аэропорта «Манас». Видео 24.kg прислала читательница.

Читайте по теме Вместо туалета ведро. На условия карантина жалуются в Джалал-Абадской области

По ее словам, в этих помещениях царит полнейшая антисанитария. «Грязь, плесень на стенах, дикий холод во всем помещении, сырость — по ролику все понятно. И в этом бардаке держат на карантине людей. В таких условиях любой здоровый человек заболеет в первую же ночь», — пишет кыргызстанка.

Ранее граждане страны уже жаловались на условия в карантине. Но министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев сегодня на заседании парламента заверил депутатов, что все условия для проживания и питания на территории бывшей базы «Ганси» созданы.

«Это бывшая казарма, МЧС создало там максимальные условия по нашей просьбе. Там есть туалет, вода. Да, в обсерваторе не домашние условия, это не гостиница. Все они это понимают», — сказал он.

Накануне граждане, которых поместили на карантин в Оше, также пожаловались на условия содержания в помещении.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.