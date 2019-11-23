День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что в классах холодно

В столичной школе № 3 до сих пор нет отопления. Вчера дети не пошли на занятия. Родителям объяснили вынужденный прогул тем, что в учебном заведении проводится День здоровья. Зайдут ли ученики в холодные классы в понедельник, еще неизвестно. Но вот что тепло к этому дню не появится, это точно.

Готовь сани... зимой

На прошлой неделе в родительских чатах появились просьбы от классных руководителей одевать в школу детей теплее, потому что еще не включили отопление.

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Выяснилось, что авария произошла на теплотрассе где-то на территории общеобразовательного учреждения. Обнаружили это еще во время каникул, когда Бишкек стали подключать к отоплению. Столичный муниципалитет тогда рапортовал, что время подобрано очень хорошо и процесс не будет мешать учебе — у школьников как раз были каникулы. Если где случится протечка, ее можно спокойно устранить.

Но школе № 3 не повезло. Авария требует большего вмешательства, чем замена радиатора или ремонт трубы. По словам директора, о случившемся она сразу известила все нужные инстанции, были составлены дефектный акт и смета, одобрено финансирование из городского бюджета. Дело в том, что прорыв произошел на сети, находящейся на балансе школы, а не Бишкектеплосети, а значит и ремонтировать должно само учебное заведение.

Среди родителей тем временем поползли слухи, что школу закроют, а учеников распределят по другим ближайшим учебным заведениям.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова сообщила 24.kg, что о распределении речи не идет, школу могут временно закрыть, а потом ученики и педагоги будут отрабатывать пропущенные часы по субботам. Она подтвердила, что документы подготовлены и вот-вот должны объявить тендер. При этом отметила, что просили управление капстроительства ускорить решение этого вопроса.

В управлении образования подчеркивают, что уроки сократили до 30 минут. Пока общеобразовательное учреждение закрывать не планируют. Будут смотреть на погодные условия.

Управление капитального строительства на самом деле объявило тендер. Вчера. Документы вскроют 29 ноября.

Возможно, ремонт начнут уже в начале декабря, а завершить планируют до Нового года. Если позволят погодные условия.

В мэрии заверяют, что просто взять и отремонтировать порыв теплосети не могут: есть оговоренные законом процедуры, в том числе проведение тендера и другие. Ну а пока из-за бюрократических проволочек страдают дети. Хотя, скорее всего, они будут радоваться неожиданным каникулам.

В квартирах не теплее

Пожаловались на холодные батареи и жители двух домов в 10-м микрорайоне.

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В дом № 33 сотрудники Бишкектеплосети выезжали дважды. Сначала в компании сообщили, что их бригада произвела регулировочные работы на насосной станции и разводящих тепловых сетях, после чего теплоснабжение по этому адресу улучшилось. Однако на следующий же день жители снова заявили, что ситуация никак не изменилась.

Тогда на место отправилась комиссия Бишкектеплосети и провела замеры в отдельных квартирах разных подъездов, так как заявитель не сообщил, в какой он живет.

Температура внутреннего воздуха в квартирах составила от 19 до 20 градусов по Цельсию, что соответствует договору и о чем составлены акты с подписями жильцов. ОАО «Бишкектеплосеть»

Заявителя так и не установили. Остальные жители подписали акты, что претензий к ОАО «Бишкектеплосеть» не имеют.

Пожаловались на низкую температуру в квартирах и жители дома № 20.

В подвале заменили вентили на стояках отопления и провели сварочные работы, после чего замерили на тепловом пункте — температура соответствует требуемым нормам. Прошлись и по отмеченным в заявках квартирам. И там выявили соответствие нормам. Было бы удивительно, если бы заключение оказалось иным.

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