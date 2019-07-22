На кыргызско-казахской границе снова очередь из грузовиков

На кыргызско-казахской границе накануне образовалась многокилометровая очередь из грузовиков. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, вереница из большегрузов стоит вдоль объездной дороги на Иссык-Куль. Машины не могут проехать через контрольно-пропускной пункт «Кен-Булун-автодорожный».

«Еще в субботу такого большого количества автомобилей здесь не было. Но к вечеру воскресенья образовалась очередь длиной в несколько километров. На этом пропускном пункте мы впервые увидели такое большое количество грузовиков. Интересно, что возле пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» грузовиков нет совсем», — рассказали читатели.

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