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Здоровье

Помогите! На линейный ускоритель собрали около 2,5 миллиона сомов

Активисты собрали на линейный ускоритель около 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщила глава ОФ «Помогать легко!» Динара Аляева.

В Кыргызстане общенациональный сбор на покупку современного лучевого оборудования для лечения онкобольных активисты объявили в мае. Всего требуется 239 миллионов сомов.

Ранее чиновники сообщали, что средства на дорогостоящее оборудование в бюджете-2017 не закладывались. «Но у правительства есть возможность дважды за год вносить изменения в финансовый документ. Через изменения решим этот вопрос», - обещала бывший вице-премьер Гульмира Кудайбердиева.

Помочь может каждый кыргызстанец, пожертвовав минимум $1.

Ежегодно в республике заболевают раком около 5 тысяч людей, более половины онкобольных умирают в первый год болезни.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/40545/
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