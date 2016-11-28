Помогите! На линейный ускоритель собрали около 2,5 миллиона сомов

Активисты собрали на линейный ускоритель около 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщила глава ОФ «Помогать легко!» Динара Аляева.

В Кыргызстане общенациональный сбор на покупку современного лучевого оборудования для лечения онкобольных активисты объявили в мае. Всего требуется 239 миллионов сомов.

Ранее чиновники сообщали, что средства на дорогостоящее оборудование в бюджете-2017 не закладывались. «Но у правительства есть возможность дважды за год вносить изменения в финансовый документ. Через изменения решим этот вопрос», - обещала бывший вице-премьер Гульмира Кудайбердиева.

Помочь может каждый кыргызстанец, пожертвовав минимум $1.

Ежегодно в республике заболевают раком около 5 тысяч людей, более половины онкобольных умирают в первый год болезни.