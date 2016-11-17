Скажи курению нет!

Ежегодно в третий четверг ноября в некоторых странах отмечают Международный день отказа от курения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов — от хронического бронхита и 25 процентов — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека за три секунды).

В Кыргызстане, по данным национального координатора Минздрава по борьбе против табака Чинары Бекбасаровой, курильщиками являются до 25 процентов взрослых граждан (в возрасте 25-64 лет).

«Если посмотреть возрастную группу от 15 лет и старше, то курильщиков - примерно 20 процентов. В группе 13-15-летних за несколько лет курение сигарет уменьшилось практически в два раза, но потребление насвая при этом среди них выросло в три раза», - сказала ИА «24.kg» Чинара Бекбасарова.

В Кыргызстане в 2014 году причиной смерти 40 процентов погибших при пожарах стала непотушенная сигарета.

«В ноябре Минздрав совместно с организациями здравоохранения и молодежными организациями проводит ряд мероприятий. Сегодня, к примеру, главный внештатный пульмонолог министерства Талантбек Сооронбаев совместно с другими специалистами в одном из торговых центров проводит акцию. Будут определять всем желающим уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и раздавать буклеты с рекомендациями о том, как бросить курить», - сообщила Чинара Бекбасарова.

«Курение является нездоровым образом жизни и фактором риска многих грозных заболеваний. И с ним нужно бороться», - подытожила национальный координатор.