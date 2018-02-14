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Власть

В парламенте вновь поднимают вопрос о краже несовершеннолетних невест

Депутат парламента Ирина Карамушкина требует продолжить борьбу за искоренение брачных союзов с несовершеннолетними. В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в некоторые законодательные акты, в том числе в Семейный кодекс.

По словам Ирины Карамушкиной, только в Ошской области пять несовершеннолетних вышли замуж, в Кара-Суйском районе 12 девочек беременны. Депутат отметила, что это данные лишь за 2017 год.

«Лидером по краже невест (причем девочкам еще не исполнилось 15 лет) является Таласская область. ПИН-код должен срабатывать, в случае если брак заключается с несовершеннолетним», — сказала Ирина Карамушкина.

Ее поддержала Наталья Никитенко. Она добавила, что очень много браков не зарегистрированы официально. Поправки в Семейный кодекс она назвала техническими. 

Она также поинтересовалась, будет ли введен ПИН-код не только детям, но и иностранцам. При обсуждении выяснилось, что 216 тысяч кыргызстанцев до сих пор не получили ПИН-код, и это все школьники. Отметим, персональный код присваивается при рождении ребенка. 
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