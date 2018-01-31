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Власть

В Саудовской Аравии принцы получили свободу, отдав в бюджет $106 миллиардов

Всех задержанных в Саудовской Аравии и помещенных под стражу в отель Ritz-Carlton принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов отпустили. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Так, миллиардер, принц аль-Валид бен Талал и медиамагнат Валид аль-Ибрагим отпущены 27 января. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Мохеб сообщил, что в рамках договоренностей с задержанными бизнесменами и чиновниками правительство арестовало их активы на сумму более $106 миллиардов, в том числе недвижимость, компании, ценные бумаги и наличность.

В то же время отмечается, что дефицит бюджета Саудовской Аравии почти в два раза меньше арестованной суммы.

Принцев и чиновников в рамках антикоррупционного расследования задержали в ноябре 2017 года. В целом по делу проходит 381 человек. До сих пор находятся под арестом 56 человек. Некоторые дела, по данным властей, дойдут до суда.
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