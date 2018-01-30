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Власть

Спор Нацбанка и мобильных операторов. Точку поставит парламент

В Жогорку Кенеше собираются поставить точку в споре мобильных операторов и Национального банка относительно запрета на пополнение электронного кошелька с баланса мобильного телефона. С таким предложением выступил сегодня депутат Дастан Бекешев.

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«Между операторами сотовой связи и Нацбанком существует спор. Нужно рассмотреть вопрос. Ведь он относится к нашему комитету. Нам надо поставить точку в этом вопросе», — заявил Дастан Бекешев.

Коллеги поддержали идею депутата. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Регулятор предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона. Мобильные операторы против.
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