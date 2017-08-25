Сапар Исаков «не бог» и не может говорить, придут ли деньги от Liglass Trading

«Я не бог и не могу говорить, придут ли деньги от Liglass Trading или нет», — заявил сегодня кандидат на пост премьер-министра Кыргызстана Сапар Исаков на заседании парламента.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался судьбой проекта. «Не опозоримся ли мы?» — спросил он.

«В Кыргызстан могут приходить любые публичные иностранные компании, которые хотят инвестировать в страну. Liglass — одна из них, появилась в КР 1,5 года назад. Она участвовала в конкурсе. Соглашение вступило в силу 4 августа, в течение 30 банковских дней компания должна перечислить первые $37 миллионов, после чего 50 процентов доли в проекте передадут Кыргызстану», — ответил Сапар Исаков.

Я не бог и не могу говорить, придут эти деньги или нет. Но если деньги не придут, то соглашение считается денонсированным. Поэтому Кыргызстан от этого ничего не теряет. Сапар Исаков

«Главное репутацию не потерять», — заметил Дастан Бекешев.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.