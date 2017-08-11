20:41
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

Не сдадимся. Исключенные из рядов СДПК требуют внеочередного съезда партии

Исключенные из СДПК Ренат Самудинов и Сагынбек Абдрахманов намерены добиваться проведения внеочередного съезда партии и полного переизбрания всех ее нелегитимных органов. Об этом они заявили сегодня на встрече с журналистами.

По словам Рената Самудинова, партию захватили и присвоили контрреволюционеры, миллионеры и чиновники бывших диктаторов и их подхалимы.

«Коррупционеры всех сортов ринулись записываться в СДПК. Те, кто вчера бросал нас за решетку и издевался над нами, вдруг оказались в первых рядах партии. Злоупотребляя нашей вежливостью и порядочностью, эти люди, лишенные совести и стыда, пролезли в СДПК и от нашего имени стали депутатами ЖК и местных кенешей, губернаторами, министрами и мэрами», — заявил Ренат Самудинов.

Он добавил, что, нарушив устав, за закрытыми дверями, не захотев выслушать, исключили из партии Сагынбека Абдрахманова и Рената Самудинова.

«Не Сапару Исакову — правой руке Максима Бакиева - исключать нас из партии. СДПК принадлежит нам, а не «раимам-миллионерам», — заявил Ренат Самудинов.

Бывший лидер молодежного крыла СДПК добавил, что «они уже получили и продолжают получать поддержку и выражение солидарности от ветеранов партии и от тех, кто составляет все эти годы ее костяк».

Читайте по теме
В СДПК рассказали подробности проведенного заседания политсовета

Напомним, 9 августа на закрытом заседании политсовета партии исключили из рядов социал-демократов лидера молодежного крыла Рената Самудинова и Сагынбека Абрахманова, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента путем самовыдвижения. Обоих обвинили в нарушении партийной дисциплины.
Ссылка:
просмотров: 3478
Версия для печати
Материалы по теме
Другим в назидание. Ренат Самудинов исключен из членов партии СДПК
Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередную сессию 21 августа
СДПК: Ренат Самудинов не вправе присваивать статус лидера молодежного крыла
Алмазбек Атамбаев: СДПК на съезде поддержит кандидатуру Сооронбая Жээнбекова
Депутаты требуют решить вопрос отвода земель под строительство малых ГЭС
Депутат Жылдыз Мусабекова явилась на заседание парламента
Депутат попросил не оказывать медвежью услугу СДПК
Иса Омуркулов назвал справку-обоснование правительства «филькиной грамотой»
Депутат сомневается в способности ОАО «Учкун» изготовить документы госзначения
В Каракольском городском кенеше развалилась коалиция большинства
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Темир Сариев о&nbsp;приговоре Текебаеву и&nbsp;Чотонову: политически ангажированный Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно