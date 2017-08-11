Не сдадимся. Исключенные из рядов СДПК требуют внеочередного съезда партии

Исключенные из СДПК Ренат Самудинов и Сагынбек Абдрахманов намерены добиваться проведения внеочередного съезда партии и полного переизбрания всех ее нелегитимных органов. Об этом они заявили сегодня на встрече с журналистами.

По словам Рената Самудинова, партию захватили и присвоили контрреволюционеры, миллионеры и чиновники бывших диктаторов и их подхалимы.

«Коррупционеры всех сортов ринулись записываться в СДПК. Те, кто вчера бросал нас за решетку и издевался над нами, вдруг оказались в первых рядах партии. Злоупотребляя нашей вежливостью и порядочностью, эти люди, лишенные совести и стыда, пролезли в СДПК и от нашего имени стали депутатами ЖК и местных кенешей, губернаторами, министрами и мэрами», — заявил Ренат Самудинов.

Он добавил, что, нарушив устав, за закрытыми дверями, не захотев выслушать, исключили из партии Сагынбека Абдрахманова и Рената Самудинова.

«Не Сапару Исакову — правой руке Максима Бакиева - исключать нас из партии. СДПК принадлежит нам, а не «раимам-миллионерам», — заявил Ренат Самудинов.

Бывший лидер молодежного крыла СДПК добавил, что «они уже получили и продолжают получать поддержку и выражение солидарности от ветеранов партии и от тех, кто составляет все эти годы ее костяк».

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Напомним, 9 августа на закрытом заседании политсовета партии исключили из рядов социал-демократов лидера молодежного крыла Рената Самудинова и Сагынбека Абрахманова, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента путем самовыдвижения. Обоих обвинили в нарушении партийной дисциплины.