Не сдадимся. Исключенные из рядов СДПК требуют внеочередного съезда партии

Исключенные из СДПК Ренат Самудинов и Сагынбек Абдрахманов намерены добиваться проведения внеочередного съезда партии и полного переизбрания всех ее нелегитимных органов. Об этом они заявили сегодня на встрече с журналистами.
По словам Рената Самудинова, партию захватили и присвоили контрреволюционеры, миллионеры и чиновники бывших диктаторов и их подхалимы.
Он добавил, что, нарушив устав, за закрытыми дверями, не захотев выслушать, исключили из партии Сагынбека Абдрахманова и Рената Самудинова.
«Не Сапару Исакову — правой руке Максима Бакиева - исключать нас из партии. СДПК принадлежит нам, а не «раимам-миллионерам», — заявил Ренат Самудинов.
Бывший лидер молодежного крыла СДПК добавил, что «они уже получили и продолжают получать поддержку и выражение солидарности от ветеранов партии и от тех, кто составляет все эти годы ее костяк».
Напомним, 9 августа на закрытом заседании политсовета партии исключили из рядов социал-демократов лидера молодежного крыла Рената Самудинова и Сагынбека Абрахманова, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента путем самовыдвижения. Обоих обвинили в нарушении партийной дисциплины.