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Общество

В СДПК рассказали подробности проведенного заседания политсовета

В СДПК рассказали подробности о состоявшемся сегодня заседании политсовета партии.

Уточняется, что утвержден план мероприятий по выполнению решений XVI съезда СДПК, который состоялся 15 июля.

Решением политсовета образован секретариат СДПК, руководителем которого назначен Таалайбек Усубалиев, член партии с 2007 года.

В СДПК также создан совет по вопросам молодежной политики. Он будет заниматься вопросами более активного вовлечения молодежи в партийную работу, поддержки молодежных инициатив и продвижения молодых кадров.

Ранее ИА «24.kg» сообщило о том, что из рядов партии власти сегодня исключен лидер молодежного крыла Ренат Самудинов.

Стало известно, что из членов СДПК также исключен Сагынбек Абдрахманов, который, как отмечает политсовет, поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность президента страны отдельно от СДПК.

Отмечается, что Рената Самудинова исключили из СДПК за нарушение устава партии и партийной дисциплины.

«Он взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий», — прокомментировали в политсовете.

Политсовет также обсудил скандальное поведение депутата от партии власти Жылдыз Мусабековой. Ей пока удалось избежать исключения из рядов партии.

«Заслушав Мусабекову, политсовет СДПК отметил в своем решении, что публикации и обсуждения в СМИ относительно содержания телефонного разговора между депутатом ЖК КР и журналистом Упель Анаркуловой негативно отразились на репутации депутата Мусабековой и бросают тень в целом на СДПК», — говорится в пресс-релизе.

Сама Жылдыз Мусабекова заверила политсовет, что докажет в суде свою невиновность в конфликте с журналистом.

Политсовет СДПК решил вернуться к этому вопросу после судебных разбирательств.
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