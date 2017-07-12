Атамбаев о тех, на ком держится Кыргызстан. Спикеров-миллионеров в списке нет

«Наша страна держится на тех, кто умеет зарабатывать своим трудом, на тех, кто стал богатым своим трудом, а не на тех, кто всю жизнь работал на должности министра, спикера или депутата и вдруг оказался, получая одну зарплату, миллионером», — заявил сегодня на церемонии вручения госнаград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Сегодня среди награжденных очень много представителей сельского хозяйства, фермеров, животноводов, учителей. Удивительно вы похожи — те, кто выращивает пшеницу, и те, кто выращивает наших детей. Бывает непогода, град, снег, но вы делаете все, чтобы урожай был хороший и чтобы дети выросли хорошими людьми. Это громадная работа!» — сказал он.

«Простые труженики — святые люди, которыми мы должны гордиться. Низкий вам поклон! Есть люди, которые становились министрами, президентами и грабили страну. А есть люди, которые все эти годы, несмотря на нищенскую зарплату, работали. Простой работник часто незаметен, он не может кричать с трибуны. Но за счет таких простых граждан и держится наша страна», — подчеркнул еще раз Алмазбек Атамбаев.