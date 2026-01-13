Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон КР «О внешней миграции». Документ размещен на сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Законопроект предлагает установить особый порядок въезда и пребывания для лиц, которые ранее являлись гражданами Кыргызстана, а затем получили гражданство другого государства. Согласно предлагаемым поправкам, на эту категорию не будут распространяться общие ограничения по срокам пребывания иностранных граждан.

В частности, бывшие граждане КР смогут въезжать в страну, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории республики без оформления визы и без ограничения сроков пребывания. При этом они обязаны соблюдать требования законодательства в сфере миграции и правового положения иностранных граждан. Порядок реализации этих норм будет определен кабинетом министров.

В справке-обосновании отмечается, что многие бывшие граждане Кыргызстана сохраняют устойчивые семейные, социальные и экономические связи со страной, владеют недвижимостью, ведут бизнес и инвестируют в экономику республики. Действующие миграционные ограничения, по мнению инициаторов, создают для них избыточные административные сложности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемые изменения не вводят новый миграционный статус и не отменяют действующие требования законодательства, а лишь устанавливают отдельное правовое регулирование сроков пребывания для этой категории лиц.