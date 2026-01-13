13:01
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Власть

Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон КР «О внешней миграции». Документ размещен на сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Законопроект предлагает установить особый порядок въезда и пребывания для лиц, которые ранее являлись гражданами Кыргызстана, а затем получили гражданство другого государства. Согласно предлагаемым поправкам, на эту категорию не будут распространяться общие ограничения по срокам пребывания иностранных граждан.

В частности, бывшие граждане КР смогут въезжать в страну, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории республики без оформления визы и без ограничения сроков пребывания. При этом они обязаны соблюдать требования законодательства в сфере миграции и правового положения иностранных граждан. Порядок реализации этих норм будет определен кабинетом министров.

В справке-обосновании отмечается, что многие бывшие граждане Кыргызстана сохраняют устойчивые семейные, социальные и экономические связи со страной, владеют недвижимостью, ведут бизнес и инвестируют в экономику республики. Действующие миграционные ограничения, по мнению инициаторов, создают для них избыточные административные сложности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемые изменения не вводят новый миграционный статус и не отменяют действующие требования законодательства, а лишь устанавливают отдельное правовое регулирование сроков пребывания для этой категории лиц. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/357643/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
МВД России предложило эксперимент по организованному набору мигрантов
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН
Почему семья из Бишкека выбрала Нячанг: опыт зимовки во Вьетнаме
Соискателям рабочих виз в США будут отказывать, если они причастны к цензуре
В России предлагают дать регионам право запрещать мигрантские гетто
Египет увеличил стоимость въездной визы до $45
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в&nbsp;2024 году Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларация-2024. Торага ЖК&nbsp;владеет движимым имуществом на&nbsp;6&nbsp;миллионов сомов Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
12:53
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудит...
12:42
Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы
12:36
Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане
12:16
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным
12:12
Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз