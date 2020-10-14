На ОТРК вновь новый глава. И. о. гендиректора стал Бактияр Алиев

На ОТРК новый директор. Информацию 24.kg подтвердил один из членов наблюдательного совета ОТРК Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, по решению НС новый и. о. генерального директора стал Бактияр Алиев.

Уточняется, что он был одним из заместителей бывшего главы компании Жайнака Усен уулу.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. Но позднее стало известно, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора.