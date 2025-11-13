Майнинг-фермы в Кыргызстане не будут работать до конца марта. Об этом заявил заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью, опубликованном телеканалом «Регион». По его словам, такое решение принято совместно с министром энергетики Таалайбеком Ибраевым.

«Если кто-то захочет их включить, то будет привлечен к уголовной ответственности», — предупредил Камчыбек Ташиев.

Он также заверил, что в стране не планируются веерные отключения электроэнергии.

«Специально никто не будет отключать. Бог даст, электричества должно хватить. Тем не менее давайте бережно относиться и экономить. Мы призываем не тратить электроэнергию попусту. Да, в этом году маловодье, производство сократилось, но мы сделаем все, чтобы успешно пережить зиму. Не стоит беспокоиться», — сказал зампред кабмина.

Кроме того, Камчыбек Ташиев поручил не отключать свет в школах после 18.00, чтобы учащиеся второй смены могли безопасно возвращаться домой.

«Нужно хотя бы после 19.00. Это неправильно, выключайте в других местах, но не в школах. Нужно дать возможность ученикам найти родителей и спокойно уйти домой. В темноте это невозможно», — отметил он.

Ранее Министерство просвещения ввело режим экономии электроэнергии в школах в связи с дефицитом выработки.