Камчыбек Ташиев: По границе точка поставлена, провокациям не верьте

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Чон-Алайский район встретился с жителями села Карамык. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Камчыбек Ташиев рассказал о многолетних переговорах по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, принципах обмена участками и причинах принятых решений. По его словам, при определении границ учитывались стратегическая значимость территорий и национальные интересы Кыргызстана.

Камчыбек Ташиев призвал не поддаваться на провокации и не верить распространяемым в соцсетях ложным и искажающим реальность заявлениям.

Он подчеркнул, что после завершения процесса граница станет спокойной, а отношения между соседними государствами будут строиться на взаимном уважении и сотрудничестве.

Местные жители отметили, что вопрос границы имеет особую важность для страны. Они поблагодарили за работу, направленную на защиту интересов Кыргызстана, и подчеркнули, что для региона главными ценностями остаются мир, безопасность и развитие.