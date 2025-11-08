11:34
Украинский вопрос. Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, потому что не увидел готовности России завершить конфликт в Украине.

«Ключевая проблема в том, что они пока просто не хотят прекращать боевые действия», — сказал глава Белого дома во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Дональд Трамп допустил вероятность встречи с лидером РФ в Будапеште и выразил уверенность в том, что украинский кризис будет разрешен в «обозримом будущем».

Он также отметил, что Венгрия находится в сильной зависимости от российских энергоносителей, поскольку не имеет выхода к морю. В связи с этим Соединенные Штаты прорабатывают вопрос исключения Будапешта из санкций, чтобы та могла импортировать российскую нефть.

На вопрос американского лидера о шансах Украины на победу премьер Венгрии ответил, что «чудеса могут случаться».

Напомним, Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу в Будапеште с Владимиром Путиным. Затем США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл». А Евросоюз вводит в действие 19-й пакет ограничений против РФ.
