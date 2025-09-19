Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют предоставить американскому суду фотографические и научные доказательства того, что Брижит — женщина, сообщил адвокат семьи президента Франции. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Материалы будут представлены суду, который рассматривает иск о клевете, поданный Макронами против ультраконсервативного блогера и любительницы теорий заговора Кэндис Оуэнс.

Та утверждает, что супруга французского президента якобы родилась мужчиной.

Адвокаты Оуэнс в ответ подали ходатайство об отклонении иска.